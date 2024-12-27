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Жоао Педро не удалили за попытку ударить локтем в лицо Ярмолюку из «Брентфорда»: «ВАР посчитал, что решение судьи не было очевидно ошибочным»

Жоао Педро не удалили за попытку ударить локтем в лицо Ярмолюку из «Брентфорда»: «ВАР посчитал, что решение судьи не было очевидно ошибочным»

«Чайки» сыграли вничью с «Брентфордом» в 18-м туре АПЛ – 0:0. На 75-й минуте нападающий «Брайтона» Жоао Педро Жезус хотел с разворота ударить локтем в лицо полузащитнику соперника Егору Ярмолюку, пытавшемуся отобрать у него мяч, но промахнулся.

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