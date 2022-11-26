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НХЛ. «Вашингтон» победил «Калгари», «Питтсбург» обыграл «Филадельфию», «Тампа» забросила 5 шайб «Сент-Луису»

«Вашингтон» победил «Калгари» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон» обыграл «Каролину» (3:2 Б), «Питтсбург» - «Филадельфию» (4:1), «Тампа» была сильнее «Сент-Луиса» (5:2).

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