Рафаэль Батыршин: «Амур» по праву заслужил играть в плей-офф. Если звено Бродхерст – Хохлачев – Никонцев прибавит, Хабаровск составит конкуренцию даже лидерам конференции»

«Ребята были в равных условиях. Считаю, что «Амур» по праву заслужил играть в плей-офф. Хороший состав, относительно ровно провели сезон, в концовке календарь был даже посложнее, чем у того же «Нефтехимика».
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