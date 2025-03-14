В Госдуме назвали слова Трампа о Курской области посылом Западу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова президента США Дональда Трампа о попавшей в окружение в Курской области группировки ВСУ посылом западным странам, который заключается в том, что Россия придерживается … .