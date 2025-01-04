Трамваи вновь идут до Петра Метальникова. Хочется надеяться, что больше сюрпризов не будет.
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Трамваи вновь идут до Петра Метальникова. Хочется надеяться, что больше сюрпризов не будет.