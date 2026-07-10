Бобровский заявил, что станет наставником Ахтямова в «Торонто»

Фото: marlies.ca Российский вратарь и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский рассказал о перспективах воспитанника системы «Ак Барса» Артура Ахтямова в «Торонто», а также заявил, что примет участие в его развитии.
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