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Военное обозрение

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«Хочется надеяться, что Брюссель не подорвёт мирный процесс»: глава МИД Венгрии прокомментировал телефонный разговор Трампа и Путина

«Хочется надеяться, что Брюссель не подорвёт мирный процесс»: глава МИД Венгрии прокомментировал телефонный разговор Трампа и Путина

Разговор, напомним, продолжался рекордные 2 часа 28 минут.

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