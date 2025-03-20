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Анастасии Степовой вручили награду и звание «Почётный гражданин города Рязани»

Анастасии Степовой вручили награду и звание «Почётный гражданин города Рязани»

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Рязани» за проявленные мужество и самоотверженность при защите Отечества 26 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны было принято на заседании Рязанской городской Думы.

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