Анастасии Степовой вручили награду и звание «Почётный гражданин города Рязани»

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Рязани» за проявленные мужество и самоотверженность при защите Отечества 26 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны было принято на заседании Рязанской городской Думы.
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