Панарин обошел Гретцки по количеству домашних матчей с набранными очками

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал очки в 11-й домашней игре команды подряд и превзошел достижение лучшего снайпера в истории, канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по этому показателю.