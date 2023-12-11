Панарин обошел Гретцки по количеству домашних матчей с набранными очками

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал очки в 11-й домашней игре команды подряд и превзошел достижение лучшего снайпера в истории, канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по этому показателю.
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