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Происшествия

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Руководитель управления общественно-политической работы посетил Луганскую Народную Республику, где провел ряд мероприятий, посвящённых Дню учителя

Руководитель управления общественно-политической работы посетил Луганскую Народную Республику, где провел ряд мероприятий, посвящённых Дню учителя

В рамках рабочей поездки в ЛНР делегация Следственного комитета Российской Федерации во главе с руководителем управления общественно‑политической работы, Героем России Сергеем Васильевичем Петровым, провела ряд мероприятий, приуроченных ко Дню учителя.

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