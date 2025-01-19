Нетаньяху: прекращение огня в Газе не начнётся без списка заложников от ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), что прекращение огня в секторе Газе не начнёт действовать до получения от палестинского движения ХАМАС списка освобождаемых заложников, сообщает его канцелярия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии