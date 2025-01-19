Нетаньяху: прекращение огня в Газе не начнётся без списка заложников от ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), что прекращение огня в секторе Газе не начнёт действовать до получения от палестинского движения ХАМАС списка освобождаемых заложников, сообщает его канцелярия.