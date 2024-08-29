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Минобороны: пушки "Гиацинт-Б" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: пушки "Гиацинт-Б" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки российских войск "Запад" в одном из районов специальной военной операции уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками, взлетную площадку и живую силу противника.

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