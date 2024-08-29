Минобороны: пушки "Гиацинт-Б" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки российских войск "Запад" в одном из районов специальной военной операции уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками, взлетную площадку и живую силу противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии