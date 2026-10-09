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Аргументы и Факты

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Правозащитник Мельников указал на угрозу выдачи основателя «Рыбаря» в США

Правозащитник Мельников указал на угрозу выдачи основателя «Рыбаря» в США

Задержанных в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука с командой могут экстрадировать в США, где им грозят десятки лет заключения.

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