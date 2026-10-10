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Царьград

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Кашпировский перед смертью признался в глобальной ошибке. А его сын отказался приезжать на похороны

Кашпировский перед смертью признался в глобальной ошибке. А его сын отказался приезжать на похороны

Психотерапевт, чьи телевизионные сеансы в конце 1980-х собирали у экранов миллионы советских граждан, ушёл из жизни 3 октября.

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