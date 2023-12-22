Байден направит американских чиновников на переговоры в Мексику

WP: Байдет направит Блинкена на переговоры в Мексику из-за всплеска миграции В связи с рекордным всплеском нелегальной миграции в Мексику на переговоры будут направлены высокопоставленные американские чиновники.
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