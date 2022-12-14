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Россия и Венесуэла подписали договор о размещении наземной станции ГЛОНАСС

Россия и Венесуэла подписали договор о размещении наземной станции ГЛОНАСС

Россия договорилась с Венесуэлой о размещении наземной станции ГЛОНАСС на территории страны. Соответствующее соглашение государства подписали в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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