«Амур» победил «Ладу» 1:0, продлив её серию поражений до 10 матчей

«Амур» в Хабаровске обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 1:0, продлив её серию поражений до десяти матчей подряд.
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