Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, внесенные правительством, а также законопроекты по индексации пенсий военным пенсионерам и по введению для семей с двумя и более детьми налогового вычета при уплате НДФЛ.
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