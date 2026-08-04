Происшествия
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Происшествия

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В ХМАО - Югре раскрыта афера двух приятелей с инсценировкой ДТП ради получения страховых выплат

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу выявили и пресекли противоправную деятельность двоих жителей Нижневартовска, промышлявших аферами в сфере автострахования.

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