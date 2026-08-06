Сикорский предложил сбивать российскую баллистику прямо с территории Польши

AB

Andrey B-V

А ведь молодец этот Сикорский молодец, каких мало! Фактически он предложил Польше объявить войну РФ и НАТО со своей знаменитой 5-й статьей будут сбоку и немного позади. То есть в этом случае Польша будет воевать с Россией только в союзе с недобитой пока УкРуиной! 5-я статья НАТО тут не проканает. А воевать с Польшей Россия будет совершенно иначе, чем с УкРуиной. Про это шановный пан Сикорский почему то не подумал. Видимо думать это не его кредо. Если будет так, то через три-четыре дня Польша просто прекратит свое существование. Россия не будет вводить войска и штурмовать танковыми клиньями Варшаву и Краков, не будет высаживать морпехов в Гданьске. По Польше фигакнут "Искандеры" и "Орешники" в нормальном тактическом ядерном варианте. На этом все закончится. А за одно всякие там чухонцы с немчурой и лягушатниками оценят по достоинству свою дальнейшую перспективу. По этому и пишу, что пан Сикорский молодец, каких мало.