МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сохранение высокого уровня ключевой ставки мешает запуску нового инвестиционного цикла, приводит к неплатежам и негативным процессам в экономике.
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