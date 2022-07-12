Страна и люди

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Россия – оплот против глобального Содома

Россия – оплот против глобального Содома

Владимир Букарский.   Одним из главных западных пропагандистских постулатов на сегодняшний день является утверждение, что Россия якобы находится в изоляции, и что от Москвы отворачиваются все те, кто совсем недавно симпатизировал РФ и её президенту.

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