«Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций

Российские выпускники не просто осуществили свою мечту и побывали на «Алых парусах» в Петербурге. Некоторые из них признаются — во время прохода знаменитого брига «Россия» хотелось плакать от переизбытка чувств.
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