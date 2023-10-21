Песков отказался считать английский язык иностранным

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Серога , а мне он на хрен не нужен , да и тебе бы потребовать , чтобы весь мир учил русский язык , т. к. у нас все самые лучшие разработки программы . Лучше бы потребовал , чтобы всё издавалось и техническая и художественная литература только на русском . Раньше все учили , а сейчас презрели , но просят , , да что там ТРЕБУЮТ ( узбеки )чтобы для них ликбезы организовывали , да ещё и у нас в стране им школы , а потом на разных языках и институты строить для каждой страны . Ты себя -то слышал , что сказал . Обозвать тебя выпрашиваешь , смотри получишь , не заржавеет . Я вот сейчас вытащу из стола блокнотик и весь испишу до корки , что о тебе патриоте русского языка думаю и пришлю тебе по почте . Развлекайтесь с президентом вечерами