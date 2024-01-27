Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Ржаное печенье с черносливом

Ржаное печенье с черносливом

Встретился рецепт ржаных печенек с черносливом, решил сделать. 1.Берем:- 200гр ржаной муки- 2 яйца- 30гр сметаны- 18гр сухого молока- 50гр меда- 100гр чернослива- 4гр разрыхлителя- 30гр подсолнечного масла- соль, специи (гвоздика, имбирь, корица.

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