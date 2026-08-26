Венесуэла: Военные представители США (США) объявили, что четверо подозреваемых в торговле наркотиками были убиты 25 августа в результате авиаудара по предполагаемому судну с наркотиками в южной части Карибского моря.
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