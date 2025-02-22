Госдеп: Рубио подтвердил Сикорскому планы Трампа завершить конфликт на Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила по итогам состоявшейся в пятницу в Вашингтоне встречи госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, что Рубио подтвердил Сикорскому намерение президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.