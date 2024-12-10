Администрация Байдена пообещала новое вооружение Украине, если Киев снизит мобилизационный возраст до 18 лет

Глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты Америки и их союзники готовы вооружить и обучить всех новобранцев в случае снижения призывного возраста на Украине.
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