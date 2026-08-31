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Царьград

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Хилария Болдуин раскрыла секреты стройности после рождения семи детей

Хилария Болдуин раскрыла секреты стройности после рождения семи детей

Алек и Хилария Болдуин растят семерых детей, но при этом Хилария сохраняет стройность. Она поделилась секретами, включая занятия йогой и барре, а также своим подходом к сбалансированному питанию.

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