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Иркутск Сегодня

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6 сентября в центре Иркутска перекроют движение: где пройдёт крестный ход

В субботу, 6 сентября, в областном центре ограничат движение транспорта. Это связано с проведением крестного хода, который приурочен к открытию Дней русской духовности и культуры «Сияние России».

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