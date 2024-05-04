В Сочи транспортные полицейские и члены Общественного совета присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте совместно с представителями Общественного совета на железнодорожном вокзале Сочи поздравили пассажиров и гостей города с предстоящим праздником и вручили георгиевские ленточки.
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