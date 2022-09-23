В Парке Горького прошел Всемирный день русского единения

Грандиозный гала-концерт в честь Всемирного дня русского единения состоялся 21 сентября. В Парке Горького собрались зрители со всех уголков России, в том числе, участники крупнейшего Всероссийского форума региональных блогеров «Поколение Insight».
Грандиозный гала-концерт в честь Всемирного дня русского единения состоялся 21 сентября. В Парке Горького собрались зрители со всех уголков России, в том числе, участники крупнейшего Всероссийского форума региональных блогеров «Поколение Insight».
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