Сегодня день борьбы с диабетом

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы против диабета. Эта дата отмечается ежегодно с 1991 года в день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулина.
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