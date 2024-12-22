«Великий Туран»: Турция вряд ли станет тараном против России

Меньше чем за месяц обстановка в Сирии изменилась до неузнаваемости. При этом Турция на фоне желания создать «Великий Туран» хочет распространить свое влияние на сирийскую территорию за счет прихода к власти там протурецких формирований.
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