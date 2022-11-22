Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

986 подписчиков

Разин снова проиграл умершему Шатунову и не сможет распоряжаться хитами «Ласкового мая»

Разин снова проиграл умершему Шатунову и не сможет распоряжаться хитами «Ласкового мая»

Создатель «Ласкового мая» и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов скончался в начале ноября. Однако судебные процессы, длившиеся долгие годы, все равно продолжали идти.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх