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Царьград

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Зеленский пропускает переговоры с США: мнение британского аналитика

Зеленский пропускает переговоры с США: мнение британского аналитика

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не участвует в переговорах с США из-за нежелания заключать мирное соглашение.

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