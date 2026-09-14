Губернатор Калужской области поздравил Дмитрия Медведева

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил вклад Дмитрия Медведева в поддержку региональных инициатив и выполнение просьб жителейКалужский губернатор опубликовал в соцсетях поздравление в честь дня рождения Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совбеза и председателя "Единой России".
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