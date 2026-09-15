Еврокомиссия инвестирует 40 млн евро в финский проект малых реакторов

Европейская комиссия поддержала инвестиции в размере 40 млн евро от Европейского инвестиционного банка в финскую компанию Steady Energy для разработки малых модульных реакторов.
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