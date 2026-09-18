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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суперкубок Евролиги. «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче», «Дубай» – против «Реала»

Первый в истории Суперкубок Евролиги начнется с двух полуфинальных матчей, где «Олимпиакос» встретится с «Фенербахче», а «Дубай» – с «Реалом».

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