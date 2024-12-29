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Свечников против «Нью-Джерси»: 3-й подряд матч без очков, 3 броска и 6 хитов за 17:42. У него 26 баллов и «минус 8» в 36 играх

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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