«Галатасарай» назвал состав на выездной матч 6-го тура Суперлиги против «Трабзонспора».«Галатасарай» назвал состав на выездной матч 6-го тура Суперлиги против «Трабзонспора».
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