Неизвестные оставили надпись "Нам нужны выборы" на могиле Бандеры в Мюнхене

Global Look Press/Benedict Bettermann/Keystone Press Agency Неизвестные разрисовали памятник на могиле лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры в немецком Мюнхене и оставили на нем надписи на украинском языке о необходимости провести выборы.
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