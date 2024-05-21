Неизвестные оставили надпись "Нам нужны выборы" на могиле Бандеры в Мюнхене

Global Look Press/Benedict Bettermann/Keystone Press Agency Неизвестные разрисовали памятник на могиле лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры в немецком Мюнхене и оставили на нем надписи на украинском языке о необходимости провести выборы.