Инвалид-самоубийца, обвинив брата в своей болезни, убил его

Выяснились детали братоубийственной драмы в Москве: виновата болезнь Выяснились жуткие подробности трагедии на западе Москвы, где в субботу вечером 37-летний инвалид зарезал своего брата и покончил с собой.
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