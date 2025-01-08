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Петербургский дневник

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Александр Беглов подписал постановление о ежемесячных доплатах педагогам за классное руководство

А также на предоставление бесплатного питания для школьников Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о доплатах учителям за классное руководство, а также обеспечение школьников бесплатным горячим питанием в этом учебном году.

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