Александр Беглов подписал постановление о ежемесячных доплатах педагогам за классное руководство

А также на предоставление бесплатного питания для школьников Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о доплатах учителям за классное руководство, а также обеспечение школьников бесплатным горячим питанием в этом учебном году.
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