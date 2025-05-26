Он опроверг недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца Вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил, что Германия, вопреки заявлению канцлера ФРГ Фридриха Мерца, не изменила своей позиции по поставкам вооружения Украине.