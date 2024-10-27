19 черно-белых фото о жизни в Японии в начале XX века

Период Мэйдзи, который начался в 1868 году и продлился до 1912 года. Возможность увидеть фотографии 100-летней давности, на которых запечатлена жизнь японцев до начала периода в Стране Восходящего солнца индустриализации, появилась благодаря фотографу немецкого происхождения Арнольду Гензе.