Без лишних слов: стартап Thinking Machines Lab представил свою первую модель Inkling на 975 миллиардов параметров

Во время обучения она посчитала рассуждения «пустой тратой ресурсов» и отключила ихСтартап Thinking Machines Lab, основанный бывшими руководителями OpenAI, представил свою первую универсальную модель искусственного интеллекта Inkling.
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