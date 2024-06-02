Слух: Хироюки Санада ведет переговоры о роли в фильме по “Ghost of Tsushima” Известн...

Слух: Хироюки Санада ведет переговоры о роли в фильме по “Ghost of Tsushima”Известный киноинсайдер Даниэль Рихтман сегодня сообщил в Patreon любопытную информацию для своих подписчиков касательно предстоящей киноэкранизации игры Ghost of Tsushima.