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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Слух: Хироюки Санада ведет переговоры о роли в фильме по “Ghost of Tsushima” Известн...

Слух: Хироюки Санада ведет переговоры о роли в фильме по “Ghost of Tsushima” Известн...

Слух: Хироюки Санада ведет переговоры о роли в фильме по “Ghost of Tsushima”Известный киноинсайдер Даниэль Рихтман сегодня сообщил в Patreon любопытную информацию для своих подписчиков касательно предстоящей киноэкранизации игры Ghost of Tsushima.

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