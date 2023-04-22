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В "Росэнергоатоме" заявили о повреждениях на четвёртом энергоблоке ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" заявили о повреждениях на четвёртом энергоблоке ЗАЭС

Украинские боевики не останавливали атаки на Запорожскою атомную электростанцию – они регулярно объект дронамиСоветник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил о повреждениях в турбинном зале четвёртого энергоблока Запорожской АЭС.

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