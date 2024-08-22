Губернатору ЯНАО продолжают жаловаться на низкие зарплаты в «Ямалкоммунэнерго»

Сотрудники крупнейшей частной коммунальной компании в Ямало-Ненецком автономном округе – «Ямалкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС») – продолжают жаловаться губернатору Дмитрию Артюхову на низкие зарплаты, в результате чего уже наблюдается массовое увольнение рабочих.